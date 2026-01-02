ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
Елка желаний
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Figaro: владелица бара в Кран-Монтане пострадала во время пожара

Редакция сайта ТАСС
09:42

ПАРИЖ, 2 января. /ТАСС/. Владелица бара Le Constellation на швейцарском курорте Кран-Монтана пострадала во время пожара, унесшего жизни около 40 человек в ночь на 1 января. Об этом сообщила газета Le Figaro.

Читайте также

Около 40 погибших, не менее 115 раненых. Взрыв на горнолыжном курорте в Швейцарии

По ее информации, заведение принадлежит выходцам с Корсики, французам Жаку и Джессике Моретти. По информации источников газеты, во время трагедии женщина находилась на месте и получила ожоги руки. Ее муж не пострадал. 

ФранцияШвейцария