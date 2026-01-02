Figaro: владелица бара в Кран-Монтане пострадала во время пожара
09:42
ПАРИЖ, 2 января. /ТАСС/. Владелица бара Le Constellation на швейцарском курорте Кран-Монтана пострадала во время пожара, унесшего жизни около 40 человек в ночь на 1 января. Об этом сообщила газета Le Figaro.
По ее информации, заведение принадлежит выходцам с Корсики, французам Жаку и Джессике Моретти. По информации источников газеты, во время трагедии женщина находилась на месте и получила ожоги руки. Ее муж не пострадал.