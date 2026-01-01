Статья

Десятки погибших, не менее 100 раненых. Взрыв на горнолыжном курорте в Швейцарии

Трагедия произошла в баре горнолыжного курорта в кантоне Вале

© Valais Cantonal Police/ Anadolu via Reuters Connect

Порядка 40 человек погибли при взрыве на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, сообщила газета Le Nouvelliste. По данным издания, еще по меньшей мере 100 человек получили ранения.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Главное о ЧП

Взрыв неизвестного происхождения случился в баре горнолыжного курорта в кантоне Вале, сообщили в полиции.

По данным нескольких источников, в центре курорта посреди ночи произошел пожар.

Вступивший в должность 1 января президент Швейцарии и министр экономики конфедерации Ги Пармелен отложил новогоднее обращение к народу из-за трагедии.

Обстановка на месте взрыва на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии © Marto Pirlo/ X

Погибшие и пострадавшие

Жертвами инцидента стали около 40 человек. По меньшей мере 100 получили ранения, пишет газета Le Nouvelliste. Позже полиция подтвердила данные.

У посольства России в Швейцарии нет данных о пострадавших на курорте россиянах.

Среди пострадавших числятся два гражданина Франции.

Власти не исключают, что им придется обратиться за помощью к другим странам для лечения ожоговых пациентов.

Расследование