Статья

Десятки погибших, не менее 100 раненых. Взрыв на горнолыжном курорте в Швейцарии

Трагедия произошла в баре горнолыжного курорта в кантоне Вале
Редакция сайта ТАСС
10:09
обновлено 13:19
© Valais Cantonal Police/ Anadolu via Reuters Connect

Порядка 40 человек погибли при взрыве на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, сообщила газета Le Nouvelliste. По данным издания, еще по меньшей мере 100 человек получили ранения.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Главное о ЧП

  • Взрыв неизвестного происхождения случился в баре горнолыжного курорта в кантоне Вале, сообщили в полиции.
  • По данным нескольких источников, в центре курорта посреди ночи произошел пожар.
  • Вступивший в должность 1 января президент Швейцарии и министр экономики конфедерации Ги Пармелен отложил новогоднее обращение к народу из-за трагедии.

Обстановка на месте взрыва на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии

© Marto Pirlo/ X

Погибшие и пострадавшие

  • Жертвами инцидента стали около 40 человек. По меньшей мере 100 получили ранения, пишет газета Le Nouvelliste. Позже полиция подтвердила данные.
  • У посольства России в Швейцарии нет данных о пострадавших на курорте россиянах.
  • Среди пострадавших числятся два гражданина Франции.
  • Власти не исключают, что им придется обратиться за помощью к другим странам для лечения ожоговых пациентов.

Расследование

  • Генеральный прокурор кантона Вале Беатрис Пиллу исключила версию теракта.
  • Приоритетной причиной является поджог.
  • По словам двух француженок, которые приводит телеканал BFMTV, трагедия произошла после того, как официанты зажгли "свечи по случаю дня рождения", которые поместили на бутылки шампанского.
  • По информации нескольких источников Rhône FM, ЧП также могло произойти из-за неосторожного обращения с пиротехникой.
  • Инцидент мог быть вызван одним или несколькими взрывами, сообщило радио Rhône FM.
 
