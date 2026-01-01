Статья
Десятки погибших, не менее 100 раненых. Взрыв на горнолыжном курорте в Швейцарии
Редакция сайта ТАСС
10:09
обновлено 13:19
Порядка 40 человек погибли при взрыве на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, сообщила газета Le Nouvelliste. По данным издания, еще по меньшей мере 100 человек получили ранения.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Главное о ЧП
- Взрыв неизвестного происхождения случился в баре горнолыжного курорта в кантоне Вале, сообщили в полиции.
- По данным нескольких источников, в центре курорта посреди ночи произошел пожар.
- Вступивший в должность 1 января президент Швейцарии и министр экономики конфедерации Ги Пармелен отложил новогоднее обращение к народу из-за трагедии.
Погибшие и пострадавшие
- Жертвами инцидента стали около 40 человек. По меньшей мере 100 получили ранения, пишет газета Le Nouvelliste. Позже полиция подтвердила данные.
- У посольства России в Швейцарии нет данных о пострадавших на курорте россиянах.
- Среди пострадавших числятся два гражданина Франции.
- Власти не исключают, что им придется обратиться за помощью к другим странам для лечения ожоговых пациентов.
Расследование
- Генеральный прокурор кантона Вале Беатрис Пиллу исключила версию теракта.
- Приоритетной причиной является поджог.
- По словам двух француженок, которые приводит телеканал BFMTV, трагедия произошла после того, как официанты зажгли "свечи по случаю дня рождения", которые поместили на бутылки шампанского.
- По информации нескольких источников Rhône FM, ЧП также могло произойти из-за неосторожного обращения с пиротехникой.
- Инцидент мог быть вызван одним или несколькими взрывами, сообщило радио Rhône FM.