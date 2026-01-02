Россиян нет в списке идентифицированных пострадавших в Швейцарии

Полиция установила личности 113 пострадавших в Кран-Монтане

ЖЕНЕВА, 2 января. /ТАСС/. Полиция кантона Вале установила личности 113 пострадавших при пожаре в баре швейцарского курорта Кран-Монтана, большинство из них - граждане Швейцарии, россиян среди них нет. Об этом свидетельствует заявления главы полиции кантона Вале Фредерика Гизлера.

По его словам, личности 113 из 119 пострадавших были окончательно установлены.

"Среди официально идентифицированных пострадавших 71 человек имеют швейцарское гражданство. Мы также можем назвать 14 граждан Франции, 11 граждан Италии, 4 граждан Сербии, 1 гражданина Боснии, 1 гражданина Бельгии, 1 гражданина Люксембурга, 1 гражданина Польши и 1 гражданина Португалии", - сказал он на пресс-конференции, посвященной трагедии.