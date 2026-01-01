Швейцария исключила версию теракта на курорте Кран-Монтана

ЖЕНЕВА, 1 января. /ТАСС/. Власти Швейцарии исключают возможность того, что теракт мог повлечь гибель людей в баре на курорте Кран-Монтана. Об этом сообщила на пресс-конференции генеральный прокурор кантона Вале Беатрис Пиллу.

Как отметила Пиллу, прокуратура не рассматривает версию теракта. По ее словам, "приоритетной является версия поджога".

Как передавала газета Le Nouvelliste, в баре на горнолыжном курорте погибли порядка 40 человек, не менее 100 были ранены. По сведениям радиостанции Rhone FM, трагедия могла произойти из-за серии взрывов при неосторожном обращении с пиротехникой.