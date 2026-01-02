Прокуратура считает, что бенгальские огни вызвали пожар в Кран-Монтане

Они были вставлены в бутылки шампанского и поставлены слишком близко к потолку

ЖЕНЕВА, 2 января. /ТАСС/. Прокуратура кантона Вале склоняется к версии, что бенгальские огни стали причиной пожара в баре швейцарского курорта Кран-Монтана. Об этом свидетельствуют высказывания генерального прокурора кантона Вале Беатрис Пийу.

"Все указывает на то, что огонь вызвали раскаленные свечи или бенгальские огни, которые были вставлены в бутылки шампанского и поставлены слишком близко к потолку. Оттуда произошло очень быстрое общее возгорание", - сказала она на пресс-конференции, посвященной трагедии.

По ее словам, эти выводы были сделаны на основании видеозаписей и допросов. Она уточнила, что в ходе допросов были опрошены два французских управляющих и выжившие.