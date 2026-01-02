Лев XIV скорбит о жертвах пожара в баре в Швейцарии

Папа Римский выразил сочувствие и соболезнования родственникам жертв

Редакция сайта ТАСС

ВАТИКАН, 2 января. /ТАСС/. Папа Римский Лев XIV скорбит о жертвах пожара в баре в Швейцарии и молится за упокой их душ. Об этом говорится в послании понтифика, переданном государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, сообщила служба печати Святого престола.

"Узнав о трагическом пожаре, произошедшем в Кран-Монтане в ночь на 1 января, унесшем более сорока жизней и приведшем ко множеству раненых, Папа Лев XIV разделяет скорбь семей и всей Швейцарской Конфедерации. Он выражает сочувствие и соболезнования родственникам жертв. Он молится, чтобы Господь принял погибших в свою обитель мира и света и укрепил дух тех, кто страдает", - говорится в послании.

Пожар произошел в ночь на 1 января в баре Le Constellation на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана в центре Швейцарии. В трагедии погибли не менее 40 человек, итальянское СМИ сообщают о 47 жертвах. Еще 115 человек пострадали. По меньшей мере 80 из них находятся в критическом состоянии.

Версия теракта исключается. По разным оценкам, причиной пожара могли стать праздничные свечи или петарды. В посольстве России в Швейцарии ТАСС сообщили, что на текущий момент не получали информации о пострадавших российских гражданах.