В Берне приспустили флаги в знак траура по жертвам трагедии в Кран-Монтане

По словам президента Ги Пармелена, решение приспустить флаги "символизирует обязательство" сделать все возможное, чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем

ЖЕНЕВА, 1 января. /ТАСС/. Государственные флаги Швейцарии на Федеральном дворце в Берне, в котором заседают правительство и парламент, приспущены на пять дней в знак траура по жертвам пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана. Об этом заявил президент, министр экономики конфедерации Ги Пармелен.

"Сегодня Швейцария скорбит", - сказал он на пресс-конференции в Кран-Монтане. По словам президента, решение приспустить флаги "символизирует обязательство" сделать все возможное, чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем.