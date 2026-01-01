ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
Елка желаний
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Берне приспустили флаги в знак траура по жертвам трагедии в Кран-Монтане

По словам президента Ги Пармелена, решение приспустить флаги "символизирует обязательство" сделать все возможное, чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем
Редакция сайта ТАСС
16:54

ЖЕНЕВА, 1 января. /ТАСС/. Государственные флаги Швейцарии на Федеральном дворце в Берне, в котором заседают правительство и парламент, приспущены на пять дней в знак траура по жертвам пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана. Об этом заявил президент, министр экономики конфедерации Ги Пармелен.

Читайте также

Около 40 погибших, не менее 115 раненых. Взрыв на горнолыжном курорте в Швейцарии

"Сегодня Швейцария скорбит", - сказал он на пресс-конференции в Кран-Монтане. По словам президента, решение приспустить флаги "символизирует обязательство" сделать все возможное, чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем. 

ШвейцарияПармелен, Ги