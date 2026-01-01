В Швейцарии несколько человек погибли из-за взрыва на горнолыжном курорте

Также есть раненые, уточнило Agence France-Presse со ссылкой на местную полицию

ПАРИЖ, 1 января. /ТАСС/. Несколько человек погибли в результате взрыва на горнолыжном курорте Кран-Монтана в кантоне Вале в Швейцарии. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местную полицию.

"Произошел взрыв неизвестного происхождения. Есть несколько раненых и несколько погибших", - заявил агентству представитель кантональной полиции.

Точное количество погибших и пострадавших не приводится.