В Швейцарии 80 выживших находятся в критическом состоянии после пожара в Кран-Монтане

Эта цифра относится к лицам, которые находятся под наблюдением спасательной организации кантона Вале, рассказал председатель правительства региона Матиас Рейнар

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 2 января. /ТАСС/. По меньшей мере 80 из 115 пострадавших от пожара в баре швейцарского курорта Кран-Монтана находятся в критическом состоянии. Об этом заявил председатель правительства кантона Вале Матиас Рейнар.

По его словам, эта цифра относится "к лицам, которые находятся под наблюдением спасательной организации кантона Вале". "Однако нам известно о других случаях [пострадавших], которые также находятся в критическом состоянии и были доставлены в отделения неотложной помощи другими способами", - отметил политик в интервью газете Walliser Bote.

Ранее швейцарские СМИ сообщали, что кантон Вале, в котором произошла трагедия, не справляется с наплывом пострадавших. Выжившие после пожара были направлены в ряд больниц за пределы региона, в том числе в Лозанну, Цюрих и Женеву.