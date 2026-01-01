Президент Швейцарии отложил новогоднее обращение

Это связано с пожаром в баре на курорте Кран-Монтана, унесшем жизни десятков человек

ЖЕНЕВА, 1 января. /ТАСС/. Вступивший в должность 1 января президент Швейцарии и министр экономики конфедерации Ги Пармелен отложил новогоднее обращение к народу в связи с пожаром в баре на курорте Кран-Монтана, унесшем жизни десятков человек. Об этом сообщила телекомпания RTS со ссылкой на заявление курируемого Пармеленом министерства.

По этой информации, президент отложил традиционную речь, запланированную на 12:00 по местному времени (14:00 мск) 1 января. Отмечается, что таким образом он выражает свое уважение к страданиям и скорби семей жертв серьезного взрыва в Кран-Монтане.

