Постпредство РФ при ООН выразило соболезнования жертвам пожара в Кран-Монтане
Редакция сайта ТАСС
01 января, 23:19
ЖЕНЕВА, 2 января. /ТАСС/. Дипломаты постоянного представительства России при ООН в Женеве выразили соболезнования родным и близким погибших в пожаре на курорте Кран-Монтана.
"В постпредстве России при Отделении ООН в Женеве с прискорбием восприняли сообщение о трагедии, произошедшей в Кран-Монтана, кантон Вале", - говорится в заявлении в Telegram-канале диппредставительства.
"Соболезнуем родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - добавили российские дипломаты.