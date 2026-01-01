Постпредство РФ при ООН выразило соболезнования жертвам пожара в Кран-Монтане

Также российские дипломаты пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим

ЖЕНЕВА, 2 января. /ТАСС/. Дипломаты постоянного представительства России при ООН в Женеве выразили соболезнования родным и близким погибших в пожаре на курорте Кран-Монтана.

"В постпредстве России при Отделении ООН в Женеве с прискорбием восприняли сообщение о трагедии, произошедшей в Кран-Монтана, кантон Вале", - говорится в заявлении в Telegram-канале диппредставительства.

"Соболезнуем родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - добавили российские дипломаты.