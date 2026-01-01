Rhône FM: пиротехника могла быть причиной трагедии на курорте в Швейцарии

ЖЕНЕВА, 1 января. /ТАСС/. Неосторожное использование пиротехники могло стать причиной трагедии, унесшей жизни десятков людей на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана в кантоне Вале в Швейцарии. Об этом сообщила радиостанция Rhône FM.

По информации нескольких источников издания, причиной могло стать неосторожное "обращение с пиротехническими изделиями", отмечается в сообщении, размещенном на сайте радио.

Как передавала газета Le Nouvelliste, в баре на горнолыжном курорте погибли порядка 40 человек, не менее 100 были ранены. По сведениям радиостанции Rhône FM, трагедия могла произойти из-за серии взрывов.