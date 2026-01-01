Rhône FM: инцидент на курорте в Швейцарии мог произойти из-за серии взрывов

Погибли порядка 40 человек, минимум 100 получили ранения, передает газета Le Nouvelliste

Редакция сайта ТАСС

© Hortabin Media/ X

ЖЕНЕВА, 1 января. /ТАСС/. Инцидент на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, в результате которого погибли десятки людей, мог быть вызван одним или несколькими взрывами. Об этом сообщило радио Rhône FM.

По данным нескольких источников, в центре курорта Кран-Монтана посреди ночи произошел пожар, вызванный одним или несколькими взрывами, говорится в сообщении, размещенном на сайте радио.

Ранее газета Le Nouvelliste передавала, что в баре погибли порядка 40 человек, не менее 100 были ранены.