Полиция подтвердила гибель примерно 40 человек в Кран-Монтане

Еще порядка 115 пострадали

ЖЕНЕВА, 1 января. /ТАСС/. Около 40 человек погибли и порядка 115 пострадали в результате пожара на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии в ночь на 1 января. Об этом заявил глава полиции кантона Вале Фредерик Гизлер.

"На момент, когда я говорю с вами, мы насчитали около 40 погибших и около 115 раненых, большинство из которых получили тяжелые травмы", - сказал он на пресс-конференции в Кран-Монтане.

Гизлер отметил, что приоритетом правоохранительных органов в ближайшее время станет "установление личности погибших, чтобы их тела могли быть быстро переданы семьям". "Эта работа может занять несколько дней", - добавил он.