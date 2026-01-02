Трамп рассказал, что ежедневно принимает увеличенную дозу аспирина

Президент США рассказал, что делает это уже 25 лет

Президент США Дональд Трамп © Anna Moneymaker/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 2 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете The Wall Street Journal, что для разжижения крови на протяжении 25 лет принимает больше аспирина, чем рекомендуют его медики.

По его словам, он периодически пренебрегает советами врачей, полагаясь на "хорошую генетику". Кроме того, он заявил, что не любит заниматься спортом.

Ранее Трамп сообщил, что прошел медицинское обследование и уже в третий раз сдал тест на оценку его когнитивных способностей на отлично.