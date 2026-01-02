Гутерриш глубоко обеспокоен ростом числа жертв украинского конфликта

Генсек ООН вновь подтвердил важность немедленного и безусловного прекращения огня как первого шага к достижению справедливого и прочного мира

ООН, 2 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность в связи с ростом числа жертв среди гражданского населения и разрушением критически важной инфраструктуры в результате продолжающихся атак как на Украине, так и в Российской Федерации. Об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, комментируя удар ВСУ по населенному пункту Хорлы.

"Генеральный секретарь по-прежнему глубоко обеспокоен растущим числом жертв среди гражданского населения и разрушением важнейших объектов гражданской инфраструктуры, включая энергетические объекты и порты, в результате продолжающихся нападений на Украине, а также в Российской Федерации. Сюда входит последнее сообщение о нападении на территории Херсонской области <...> , где из-за отсутствия доступа Организация Объединенных Наций не имеет возможности проверить какие-либо подробности", - сообщил Дюжаррик.

Он подчеркнул, что нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом, являются неприемлемыми и должны быть прекращены независимо от того, где они происходят.

Генсек ООН вновь подтвердил важность немедленного и безусловного прекращения огня как первого шага к достижению справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом.