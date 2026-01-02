В Финляндии раскритиковали Стубба за высказывания о России

Большинство финнов не согласны с русофобской политикой главы государства, считает экономист и профессор Хельсинского университета Туомас Малинен

Президент Финляндии Александер Стубб © AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

СТОКГОЛЬМ, 2 января. /ТАСС/. Большинство финнов не согласны с русофобской политикой президента Финляндии Александера Стубба. Такое мнение выразил финский экономист и профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.

"Помните, что у Стубба нет полномочий говорить такие вещи. Подавляющее большинство финнов не согласны с его политикой в отношении России", - написал он в X в ответ на сообщение зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в котором он комментирует высказывание Стубба о том, что отношения РФ и Финляндии изменились навсегда.

Малинен отметил, что жители Финляндии начинают выступать против такого курса медленно, но верно, несмотря на масштабную пропаганду.