В Финляндии раскритиковали Стубба за высказывания о России
Редакция сайта ТАСС
17:12
СТОКГОЛЬМ, 2 января. /ТАСС/. Большинство финнов не согласны с русофобской политикой президента Финляндии Александера Стубба. Такое мнение выразил финский экономист и профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.
"Помните, что у Стубба нет полномочий говорить такие вещи. Подавляющее большинство финнов не согласны с его политикой в отношении России", - написал он в X в ответ на сообщение зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в котором он комментирует высказывание Стубба о том, что отношения РФ и Финляндии изменились навсегда.
Малинен отметил, что жители Финляндии начинают выступать против такого курса медленно, но верно, несмотря на масштабную пропаганду.