Кнайсль призвала граждан ЕС к "налоговому протесту" из-за поддержки Киева

Экс-министр иностранных дел Австрии отметила, что ни одно правительство в составе Евросоюза не осудило теракт ВСУ в Херсонской области и не выразило соболезнования

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Гражданам стран Евросоюза пора отказаться от уплаты налогов на фоне того, как европейские власти продолжают поддерживать действия Киева. Такое мнение высказала экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль в эфире телеканала RT DE.

"Весной 2022 года мы слышали заявления политиков: вы все должны отказаться от энергии, вы должны принимать холодный душ ради демократии, ради независимости Украины. А теперь мы слышим из кругов генеральных штабов Великобритании и Франции: вы должны быть готовы пожертвовать своими детьми ради Украины", - сказала она.

По мнению Кнайсль, "все это уже давно выходит далеко за рамки просто налоговых обязательств - условно говоря, того, что европейские налогоплательщики должны нести эту нагрузку". "И, если позволите мне сказать это столь радикально, на самом деле давно пришло время для налогового протеста", - заявила она.

Комментируя удар ВСУ по Херсонской области, экс-глава МИД Австрии отметила, что ни одно правительство в составе Европейского союза "не осудило этот теракт, но ведь хотя бы выразить соболезнования людям, которые погибли, можно было". По ее мнению, это еще раз подтверждает, что у ЕС "крайне односторонний взгляд" на вещи, который сводится к следующему: "Украина - жертва, Россия - преступник".

"Это очень архаичный, черно-белый способ рассмотрения по своей сути куда более сложного вопроса", - добавила Кнайсль.