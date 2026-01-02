Irozhlas: оппозиция Чехии добивается отставки Окамуры из-за его слов об Украине

По словам спикера Палаты депутатов, в продолжении конфликта заинтересованы "западные фирмы и правительства и украинские воры вокруг хунты Зеленского"

Спикер Палаты депутатов Чехии Томио Окамура © AP Photo/ Luca Bruno

ПРАГА, 3 января. /ТАСС/. Партии либеральной оппозиции добиваются отставки Томио Окамуры с поста спикера Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии из-за его критических высказываний в отношении Украины. Об этом сообщил новостной портал Irozhlas.

Партии парламентской либеральной оппозиции намерены вынести на обсуждение Палаты депутатов вопрос о лишении Окамуры поста главы нижней палаты высшего законодательного органа республики.

Как напоминают чешские СМИ, 108 из 200 мандатов в Палате депутатов принадлежат правящим партиям. Окамура является председателям входящей в правительственную коалицию партии SPD ("Свобода и прямая демократия").

Между тем серьезную обеспокоенность в связи с высказываниями Окамуры выразил президент Чехии Петр Павел. "Высказывания председателя Палаты депутатов, третьего [после президента и премьера по значимости] государственного деятеля вызывают обеспокоенность не только у наших граждан, но и за рубежом - у наших союзников и партнеров, - написал глава государства в Х. - Буду обсуждать это на ближайшей встрече с председателем коалиционного правительства". "Координация внешней политики и политики в сфере безопасности является основой доверия к нам как к партнеру [на международной арене]", - отметил президент.

Окамура в новогоднем видеообращении к согражданам в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) раскритиковал поставки оружия Украине. По его словам, в продолжении конфликта заинтересованы "западные фирмы и правительства и украинские воры вокруг хунты Зеленского, которые устанавливают себе унитазы из золота". "Пусть крадут, но уже не за наш счет, и пусть такая страна не будет в Евросоюзе", - заявил спикер.