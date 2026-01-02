Риттер: террористические атаки против РФ можно считать самоубийством Киева

Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку отметил, что к атаке на резиденцию президента России Владимира Путина может быть причастно ЦРУ

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Украина совершила самоубийство, начав террористические атаки против России. Об этом заявил экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

"Украинцы совершили самоубийство, они просто еще не осознали этого", - сказал он в радиопередаче американского журналиста и политического активиста Рэнди Кредико.

Комментируя попытки ВСУ атаковать в ночь на 29 декабря 2025 года государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, Риттер предположил, что к этой операции могло быть причастно Центральное разведывательное управление (ЦРУ). "Либо ЦРУ - это преступная организация, которая попыталась убить российского президента без ведома и согласия президента США [Дональда Трампа], либо президент [США] - лжец и сидел [за столом переговоров] с Зеленским, зная об этой атаке и затем притворился удивленным. Ни один из этих вариантов не является хорошим. <...> Если бы ситуация была обратной и Америка подверглась такой же атаке, могу гарантировать вам, что ответная реакция была бы чрезвычайно жесткой и могла бы спровоцировать ядерную войну", - сказал он.

"Представьте, что Венесуэла запустила 91 беспилотник в направлении Кэмп-Дэвида (загородной резиденции президента США - прим. ТАСС) в то время, когда там находился бы президент Трамп. Думаете ли вы, что Венесуэла еще существовала бы? Ответ - нет. Представьте, что мы бы нашли обломки этих БПЛА и выяснили, что Россия предоставила разведданные. По вашему мнению, мы бы все еще вели с Россией беседы? Ответ - нет", - заключил Риттер.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию президента Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин в телефонной беседе обратил внимание Трампа на произошедшую "фактически сразу же" после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго атаку Киева и предупредил, что она не останется "без самого серьезного ответа". Также глава государства заявил американскому лидеру, что позиция России на переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.