Конгрессвумен Тейлор-Грин: угрозы Трампа Ирану противоречат желаниям избирателей

Член Палаты представителей Конгресса заявила, что люди устали от бессмысленных трат и злоупотреблений с государственным бюджетом

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Озвученные президентом США Дональдом Трампом угрозы в адрес Ирана противоречат тому, за что голосовали его избиратели. Такое мнение в X высказала член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия).

"Израильский миллиардер, занимающийся кибербезопасностью, который требует лишить американцев гарантированной Первой поправкой [к Конституции США] свободы слова, и президент Трамп, угрожающий войной и отправкой войск в Иран, это все, против чего мы голосовали [на президентских выборах] в 2024 году", - указала она.

Она отметила, что избиратели Трампа устали от бессмысленных трат и злоупотреблений с государственным бюджетом, который формируется из их налоговых отчислений, а расходуется "на иностранцев и войны за рубежом". "Основное внимание должно быть сосредоточено на долларах налогоплательщиков здесь, у нас дома, и на защите данных нам Богом свобод и прав", - резюмировала она.

1 января Трамп написал в Truth Social, что "если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих", то США окажут помощь демонстрантам. Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани в свою очередь пообещал "отсечь" руку любого интервента, который попытается вмешаться во внутренние дела страны под каким-либо предлогом.

29 декабря 2025 года в центре Тегерана начались протесты торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. Эпицентром стала улица Исламской Республики. По сообщению агентства Fars, протестующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к движению. 30 декабря к волнениям присоединились студенты тегеранских университетов. 31 декабря группа неизвестных совершила нападение на здание администрации города Феса в провинции Фарс на юге Ирана.

Взгляды конгрессмена

Ранее конгрессмен выступала против попыток администрации США организовать госпереворот в Венесуэле, а также призывала прекратить оказывать военную помощь Украине.

Законодатель в течение долгого времени считалась одним из ближайших соратников Трампа в Конгрессе. Однако в конце ноября 2025 года американский лидер подверг ее жесткой критике и заявил, что больше не станет поддерживать ее на выборах. Президент сказал, что Тейлор-Грин жалуется на принятые им решения в политической сфере. Законодатель ранее, в частности, отмечала, что Трамп слишком много внимания уделяет внешнеполитическим вопросам в ущерб внутриполитическим.

Позднее она заявила, что подвергалась резкой критике со стороны американского президента из-за того, что призывала рассекретить материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних и позже совершившего самоубийство.

22 ноября 2025 года Тейлор-Грин объявила, что намерена оставить свою должность 5 января 2026 года.