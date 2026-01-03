В Швейцарии назвали атаку на резиденцию Путина провокацией Киева и союзников
ЖЕНЕВА, 3 января. /ТАСС/. Предпринятая Украиной атака на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области является провокацией со стороны Киева и его союзников, направленной на саботаж переговорного прогресса России и США по урегулированию украинского кризиса. Такое мнение ТАСС выразил депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан.
По его словам, неудавшееся нападение на резиденцию президента РФ стало одной из "провокаций, которые Украина и ее сторонники организуют каждый раз, когда мирные переговоры между Россией и США продвигаются вперед". Политик считает, что "Украина выступает против любого компромисса" по целому ряду важных моментов, касающихся мирного урегулирования. В частности, речь идет о "восточных территориях, численности украинской армии, вступлении страны в НАТО и гарантиях безопасности".
"Поэтому любой прогресс в этих вопросах немедленно становится объектом попыток саботажа", - пояснил Меттан. Частью этой кампании он назвал реакцию руководства Польши и других европейских стран на появление в их воздушном пространстве неопознанных беспилотников.