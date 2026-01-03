ТАСС: американский стратостат вновь подняли над Карибским морем и Атлантикой

Источник в авиадиспетчерских кругах отметил, что о запуске объекта диспетчеры Пуэрто-Рико заранее проинформировали всех пользователей воздушного пространства

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Специальный стратостат, зарегистрированный в США и предназначенный для мониторинга окружающего воздушного пространства, вновь подняли над Карибским морем и Атлантикой в районе побережья Пуэрто-Рико. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.

"Стратостат работает на высоте около 20 км и обеспечивает постоянный мониторинг и контроль", - сказал собеседник агентства, отметив, что о запуске подобного объекта диспетчеры Пуэрто-Рико заранее проинформировали всех пользователей воздушного пространства.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что по меньшей мере семь взрывов произошло в столице Венесуэлы Каракасе после того, как над ней пролетело несколько самолетов. По информации агентства, взрывы произошли ночью по местному времени. Как, в свою очередь, утверждает агентство Reuters, в результате обесточена южная часть города, недалеко от которой расположена крупная военная база.