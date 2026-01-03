CBS: администрация США осведомлена о взрывах в Каракасе

По данным телеканала, официальных комментариев со стороны Вашингтона пока нет

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа осведомлена о взрывах, произошедших в ночь на субботу в столице Венесуэлы. Об этом сообщила со ссылкой на источники корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс, аккредитованная при Белом доме.

"По данным источников, представители администрации Трампа осведомлены о сообщениях о взрывах и полетах авиации над столицей Венесуэлы Каракасом рано утром", - написала она в X.

Джейкобс отметила, что официальных комментариев со стороны властей США пока нет.