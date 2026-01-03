Журналистка CBS: Трамп приказал нанести удары по объектам в Венесуэле

Дженнифер Джейкобс отметила, что этот шаг означает резкое усиление кампании администрации лидера США против венесуэльского президента Николаса Мадуро

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям на территории Венесуэлы, включая военные объекты. Об этом сообщила со ссылкой на американских официальных лиц журналистка телекомпании CBS News Дженнифер Джейкобс.

Читайте также Взрывы в Каракасе и режим ЧП. Главное о ситуации в Венесуэле

Как она написала в Х, этот шаг означает резкое усиление кампании администрации Трампа против венесуэльского президента Николаса Мадуро. Удары были нанесены в ночь на субботу.

Ранее сообщалось о взрывах в районе Каракаса и использовании авиации, однако официальных комментариев от Белого дома или Пентагона пока не поступало.