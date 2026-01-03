Глава МИД Венесуэлы: республика подвергалась военной агрессии со стороны США

Иван Хиль Пинто отметил, что целью атаки является захват стратегических ресурсов Венесуэлы

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 3 января. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы заявило, что республика подверглась агрессии со стороны США, были атакованы гражданские и военные объекты.

Читайте также Взрывы в Каракасе и режим ЧП. Главное о ситуации в Венесуэле

Как говорится в заявлении, опубликованном главой МИД Иваном Хилем Пинто, "Боливарианская Республика Венесуэла отвергает, <...> осуждает перед международным сообществом серьезную военную агрессию, совершенную нынешним правительством Соединенных Штатов Америки против территории Венесуэлы и ее населения на гражданских и военных" объектах Каракаса, а также штатов Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

"Цель этой атаки - не что иное, как захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности, нефти и полезных ископаемых, попытка насильственно сломить политическую независимость нации, - отмечается в документе. - Им это не удастся".