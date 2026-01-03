El País: взрывы в Венесуэле произошли вблизи военных объектов и аэропортов

Первоначальные данные указывают на несколько воздушных бомбардировок на военной базе Фуэрте-Тиуна, пишет газета

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 3 января. /ТАСС/. Взрывы в Каракасе и других частях страны были слышны вблизи военных объектов и аэропортов. Об этом сообщила испанская газета El País.

Читайте также Взрывы в Каракасе и режим ЧП. Главное о ситуации в Венесуэле

По ее информации, в соцсетях расходятся сообщения о взрывах и клубах дыма в Каракасе. Первоначальные данные указывают на несколько воздушных бомбардировок на военной базе Фуэрте-Тиуна. Также сообщается об атаках на авиабазу Ла-Карлота и другие военные объекты в столице страны, в том числе Музей революции, где находятся останки президента Венесуэлы (1999-2013) Уго Чавеса.