США призвали американцев не посещать Венесуэлу

В американском посольстве сообщили о рисках незаконного задержания и пытках в местах заключения

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. США призвали своих граждан не приезжать в Венесуэлу. Об этом говорится в заявлении американского посольства.

"Не приезжайте в Венесуэлу и не оставайтесь там из-за высокого риска незаконного задержания, пыток в местах заключения, терроризма, похищения людей, произвольного применения местных законов, преступности, гражданских беспорядков и плохо развитой инфраструктуры здравоохранения", - сказано в нем.