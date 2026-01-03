NBC: над Каракасом пролетели как минимум девять вертолетов
Редакция сайта ТАСС
08:03
обновлено 08:14
НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Девять вертолетов пролетели над столицей Венесуэлы, где в ночь на субботу произошло несколько взрывов. Об этом сообщает телеканал NBC News.
Журналисты телеканала изучили видео агентства Reuters и провели соответствующие подсчеты. На видео также попали яркие вспышки и столбы дыма.
Взрывы до сих пор происходят в городе, слышны звуки пролетающих самолетов, сообщил телеканал.