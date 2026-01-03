Президент Колумбии: СБ ООН должен определить легальность агрессии против Венесуэлы
Редакция сайта ТАСС
08:09
ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро призвал Совет Безопасности ООН (СБ ООН) определить легальность агрессии против Венесуэлы.
"Необходимо немедленно провести заседание СБ ООН, членом которого Колумбия стала со вчерашнего дня. Он должен установить легальность агрессии против Венесуэлы", - написал он в X.
Он также отметил, что в городе Кукута власти развернули оперативный штаб для контроля ситуации на границе.