WSJ: взрывы произошли в главных аэропортах Каракаса

По данным газеты, речь идет об аэропорте имени Симона Боливара и об аэропорте Ла-Карлота

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Взрывы произошли в двух ключевых аэропортах столицы Венесуэлы параллельно с появлением информации о приказе президента США Дональда Трампа о нанесении ударов по территории республики. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

На кадрах видеозаписей, опубликованных в социальных сетях, зафиксированы мощные взрывы в международном аэропорту имени Симона Боливара, расположенном менее чем в 24 км от центра Каракаса. По свидетельствам очевидцев, ударам также подвергся аэропорт Ла-Карлота - менее крупный объект на востоке столицы, который обслуживает военные и частные рейсы. На кадрах с места событий виден поднимающийся над ним дым.

Атака была совершена в субботу около 02:00 по местному времени (09:00 мск). Ранее журналист телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс сообщила, что Трамп отдал приказ о нанесении ударов по военным объектам внутри Венесуэлы, однако официальных комментариев от Белого дома или Пентагона по деталям новой операции пока не поступало.