CBS: США первоначально планировали атаковать Венесуэлу в Рождество

По данным телеканала, американский президент Дональд Трамп одобрил нанесение наземных ударов по меньшей мере за несколько дней до их начала

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Вооруженные силы США первоначально планировали начать военную операцию против Венесуэлы 25 декабря, в католическое Рождество, однако она была перенесена на более поздний срок. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил американский телеканал CBS News.

Читайте также Взрывы в Каракасе и режим ЧП. Главное о ситуации в Венесуэле

По его данным, военные чиновники обсуждали проведение операции в Рождество, но приоритет был отдан авиаударам США по объектам террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Нигерии. Позже сроки вновь переносились, так как военное руководство ожидало улучшения погодных условий для получения преимущества.

Как указали собеседники телеканала, президент США Дональд Трамп одобрил нанесение наземных ударов по меньшей мере за несколько дней до их начала.