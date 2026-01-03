Трамп провел заседание по нацбезопасности перед ударами по Венесуэле
Редакция сайта ТАСС
08:19
обновлено 08:41
НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп провел в своей резиденции в Мар-а-Лаго в штате Флорида совещание по национальной безопасности накануне американских ударов по Венесуэле, следует из распространенного Белым домом графика.
Согласно расписанию, брифинг начался около 17:30 по местному времени в пятницу (01:30 мск в субботу), на него было отведено около часа. Мероприятие было закрыто для прессы.
В субботу у американского лидера публичных мероприятий не запланировано, возвращение Трампа в Вашингтон намечено на воскресенье.