Трамп провел заседание по нацбезопасности перед ударами по Венесуэле

Мероприятие было закрыто для прессы

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп провел в своей резиденции в Мар-а-Лаго в штате Флорида совещание по национальной безопасности накануне американских ударов по Венесуэле, следует из распространенного Белым домом графика.

Согласно расписанию, брифинг начался около 17:30 по местному времени в пятницу (01:30 мск в субботу), на него было отведено около часа. Мероприятие было закрыто для прессы.

В субботу у американского лидера публичных мероприятий не запланировано, возвращение Трампа в Вашингтон намечено на воскресенье.