NYT: ФАУ запретила полеты авиации США над Венесуэлой из-за военной активности

По данным газеты, в качестве причины ведомство указало на риски для безопасности, "связанные с продолжающейся военной активностью"

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США запретило американским коммерческим самолетам полеты на любой высоте над территорией Венесуэлы. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

В качестве причины ведомство указало на риски для безопасности, "связанные с продолжающейся военной активностью". Уведомление вступило в силу в субботу в 02:00 по венесуэльскому времени (09:00 мск) и рассчитано на 23 часа.

Ранее американские чиновники подтвердили телеканалу Fox News, что США наносят удары по Венесуэле.