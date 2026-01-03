NYT: ФАУ запретила полеты авиации США над Венесуэлой из-за военной активности
Редакция сайта ТАСС
08:22
НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США запретило американским коммерческим самолетам полеты на любой высоте над территорией Венесуэлы. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).
В качестве причины ведомство указало на риски для безопасности, "связанные с продолжающейся военной активностью". Уведомление вступило в силу в субботу в 02:00 по венесуэльскому времени (09:00 мск) и рассчитано на 23 часа.
Ранее американские чиновники подтвердили телеканалу Fox News, что США наносят удары по Венесуэле.