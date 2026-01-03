Венесуэла обратится в ООН в связи с агрессией США
Редакция сайта ТАСС
08:37
КАРАКАС, 3 января. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы обратится в ООН и другие международные организации в связи с военной агрессией США. Об этом говорится в заявлении правительства Боливарианской Республики, которое опубликовал глава МИД страны Иван Хиль Пинто.
"Боливарианская дипломатия мира направит соответствующие обращения в Совет Безопасности ООН, генеральному секретарю этой организации, Сообществу латиноамериканских и карибских государств и Движению неприсоединения, чтобы потребовать осуждения и привлечения к ответственности правительства США", - говорится в тексте.
Правительство Венесуэлы подчеркнуло, что подобная агрессия угрожает международной стабильности и ставит под угрозу жизнь миллионов людей.