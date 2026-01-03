NYT: местонахождение Мадуро не раскрывается после ударов США
Редакция сайта ТАСС
08:38
НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Местонахождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро не раскрывается. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в правительственных кругах Венесуэлы.
При этом отмечается, что про часть людей из ближайшего окружения Мадуро известно, что они находятся в безопасности. Об этом изданию сообщили два человека, которые поддерживали с ними связь после начала ночных атак.
Ранее американские чиновники подтвердили телеканалу Fox News, что США наносят удары по Венесуэле.