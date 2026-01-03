МИД Венесуэлы: попытки США начать против страны колониальную войну провалятся

Попытки сменить в республике власть также потерпят неудачу, говорится в заявлении венесуэльского правительства

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 3 января. /ТАСС/. Нынешние попытки администрации США навязать Венесуэле колониальную войну и сменить в республике власть потерпят неудачу, как и предыдущие. Об этом говорится в заявлении венесуэльского правительства, которое распространил министр иностранных дел Иван Хиль Пинто.

Читайте также От признания до конфронтации. Как развивались отношения США и Венесуэлы

"Попытка развязать колониальную войну с целью уничтожения республиканской формы правления и устроить принудительную смену режима в союзе с фашистской олигархией потерпит неудачу, как и все предыдущие попытки", - указывается в документе, который глава внешнеполитического ведомства опубликовал в своем Telegram-канале.