CNN: профильный комитет Сената США не был уведомлен об ударах по Венесуэле

По данным телеканала, официальные лица американской администрации не брали на себя обязательств информировать комитеты Конгресса перед возможными наземными ударами

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Комитет Сената Конгресса США по вооруженным силам не получал предварительного уведомления о военных действиях на территории Венесуэлы. Об этом сообщил со ссылкой на источник телеканал CNN.

По его данным, официальные лица американской администрации не брали на себя обязательств информировать комитеты Конгресса перед возможными наземными ударами. Между тем ряд законодателей настаивает на необходимости обязательного уведомления перед началом любых военных действий.

Ранее американские чиновники подтвердили телеканалу Fox News, что США наносят удары по Венесуэле.