WSJ: США сделают заявление по Венесуэле, когда их ВС покинут воздушное пространство

По данным газеты, американский чиновник подтвердил, что "в Венесуэле идет военная операция"

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Белый дом выступит с заявлением по Венесуэле, когда американские военные покинут воздушное пространство Боливарианской Республики. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как отмечается, американский чиновник подтвердил изданию, что "в Венесуэле идет военная операция", однако отказался предоставить информацию о конкретных целях США.