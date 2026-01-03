Bloomberg: взрывы произошли на территории комплекса в Каракасе, где похоронен Чавес

По данным агентства, речь идет Музее революции

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Взрывы произошли на территории мемориального комплекса в столице Венесуэлы Каракасе, где расположен мавзолей бывшего президента Уго Чавеса. Об этом сообщило со ссылкой на очевидцев агентство Bloomberg.

По его данным, взрывы произошли на территории масштабного столичного Музея революции. Здание, где находится музей, было выбрано венесуэльскими властями по той причине, что 4 февраля 1992 года Чавес руководил из него попыткой военного переворота, которую он впоследствии назвал началом боливарианской революции. В этом здании в ту пору размещался военно-исторический музей, который был превращен в штаб взбунтовавшихся военных, поскольку он расположен в непосредственной близости от президентского дворца Мирафлорес.