CNN: США сосредоточили в Карибском море авианосную группу и тысячи морпехов

Кроме того, в регионе развернута амфибийно-десантная группа Iwo Jima и 22-й экспедиционный отряд морской пехоты, общая численность которых превышает 4,5 тыс. человек, сообщает телекомпания

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты в последние месяцы резко увеличили свое военное присутствие в Карибском море, сосредоточив в регионе тысячи военнослужащих и более десяти боевых кораблей. Об этом сообщает телекомпания CNN.

По состоянию на середину декабря американская группировка включала авианосную ударную группу во главе с крупнейшим в мире авианосцем USS Gerald R. Ford, эсминцы типа "Арли Берк" с управляемым ракетным оружием USS Mahan, USS Bainbridge и USS Winston S. Churchill, а также корабли USS Gettysburg, Thomas Hudner, Stockdale и Lake Eerie. Кроме того, в регионе развернута амфибийно-десантная группа Iwo Jima и 22-й экспедиционный отряд морской пехоты, общая численность которых превышает 4,5 тыс. человек.

Эти силы задействованы в рамках кампании под кодовым названием "Южное копье" (Joint Task Force Southern Spear), целью которой официально объявлено пресечение потока наркотиков в США. В ходе этой операции уже были нанесены удары как минимум по 36 судам, которые якобы перевозили наркотики, что привело к гибели 115 человек. Параллельно США возобновили работу военно-морской базы Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико, где размещены 10 истребителей F-35 и не менее трех беспилотников MQ-9 Reaper.

Ранее американские чиновники подтвердили телеканалу Fox News, что США наносят удары по Венесуэле.