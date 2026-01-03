Сенатор Конгресса США Гальего назвал операцию против Венесуэлы незаконной

Менее чем за год Соединенные Штаты "превратились из мирового полицейского в мирового задиру", заявил американский политик

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Сенатор Конгресса США Рубен Гальего (демократ, от штата Аризона) назвал операцию американских вооруженных сил против Венесуэлы незаконной.

"Вторая необоснованная война в моей жизни. Эта война является незаконной, и мне стыдно, что менее чем за год мы превратились из мирового полицейского в мирового задиру", - написал он в X.

"У нас нет никаких причин воевать с Венесуэлой", - добавил Гальего, служивший в морской пехоте и являющийся ветераном войны в Ираке.