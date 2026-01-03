Американский сенатор Шац заявил, что США нечем оправдать войну в Венесуэле

Соединенным Штатам "следовало бы уже научиться не ввязываться в очередную глупую авантюру", считает сенатор

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Вашингтон не располагает жизненно важными национальными интересами в Венесуэле, которые позволили бы оправдать военную агрессию против нее. Об этом заявил американский сенатор Брайан Шац (демократ от штата Гавайи).

"У нас нет жизненно важных национальных интересов в Венесуэле, чтобы оправдать войну. Нам следовало бы уже научиться не ввязываться в очередную глупую авантюру", - написал он в X.