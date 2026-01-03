Посол КНР: Китай знает, что РФ поддержит Пекин в тайваньском вопросе

Чжан Ханьхуэй отметил, что Китай и Россия неизменно оказывают друг другу твердую взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим ключевые интересы и важнейшие озабоченности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Китай признателен России за позицию по защите его территориальной целостности и знает, что Москва поддержит Пекин в тайваньском вопросе. Об этом заявил в интервью ТАСС посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

"Российская сторона неоднократно подтверждала приверженность принципу "одного Китая", признавая Тайвань неотъемлемой частью территории Китая. Россия выступает против любых форм "независимости Тайваня" и поддерживает Китай в защите национального единства и территориальной целостности. Китайская сторона выражает признательность и высоко оценивает последовательную и твердую позицию и действия российской стороны по поддержке Китая в тайваньском вопросе", - указал дипломат.

По его словам, Китай и Россия неизменно оказывают друг другу твердую взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим ключевые интересы и важнейшие озабоченности, "будучи всеобъемлющими партнерами стратегического взаимодействия в новую эпоху".

Посол отметил, что Пекин готов "совместно с российской стороной реализовать важные договоренности, достигнутые лидерами двух стран, и продолжать углублять стратегическое взаимодействие, решительно противостоять любым формам сепаратистской деятельности "независимости Тайваня" и внешнему вмешательству, а также твердо отстаивать послевоенный международный порядок и международную справедливость".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС заявил, что Москва в случае возможного обострения обстановки в Тайваньском проливе поддержит Китай в вопросе защиты государственного единства и территориальной целостности.