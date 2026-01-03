CBS: США нанесли удары по двум военным базам, центру связи и порту в Венесуэле

По данным телеканала, среди целей - база Фуэрте-Тиуна и военный аэродром Ла-Карлота в Каракасе

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Американские вооруженные силы в ходе ночной операции нанесли удары по меньшей мере по двум военным базам в Каракасе, а также по центру связи и морскому порту. Об этом сообщил телеканалу CBS News Дэвид Смолански, представитель оппозиционного венесуэльского политика Марии Корины Мачадо.

По его данным, среди подвергшихся ударам целей - база Фуэрте-Тиуна и военный аэродром Ла-Карлота в Каракасе, центр связи Эль-Вулкан и порт на карибском побережье Ла-Гуайра.