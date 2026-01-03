Посольство Венесуэлы в РФ: США грубо нарушили Устав ООН

Такие действия представляют угрозу международному миру и стабильности

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Крайне серьезная военная агрессия США против Венесуэлы стала грубым нарушением Устава ООН, эти действия представляют угрозу международному миру и стабильности. Об этом говорится в заявлении посольства Венесуэлы в Москве, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Эти действия являются грубым нарушением Устава Организации Объединенных Наций, прежде всего его статей 1 и 2, закрепляющих уважение суверенитета, юридическое равенство государств и запрет на применение силы", - отметили в диппредставительстве, назвав атаку США "крайне серьезной военной агрессией".

Там подчеркнули, что подобные действия "представляют угрозу международному миру и стабильности, особенно в Латинской Америке и Карибском бассейне, и подвергает серьезному риску жизнь миллионов людей". Цель этой атаки - не что иное, как захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности, нефти и полезных ископаемых, попытка насильственно подорвать политическую независимость страны. Им это не удастся", - отмечается в заявлении.

Там также сообщили, что Венесуэла в связи с действиями США оставляет за собой право на законную самооборону для защиты народа, территории и независимости.

"В строгом соответствии со статьей 51 Устава ООН Венесуэла оставляет за собой право на осуществление законной самообороны для защиты своего народа, территории и независимости. Мы призываем народы и правительства Латинской Америки, Карибского региона и всего мира к активной солидарности перед лицом этой империалистической агрессии", - говорится в заявлении.