WSJ: вице-президент Венесуэлы находится в безопасности

По данным газеты NYT, если заявления президента США Дональда Трампа о захвате венесуэльского лидера Николаса Мадуро верны, то, согласно Конституции Боливарианской республики, власть должна будет перейти к Делси Родригес

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Венесуэльский вице-президент Делси Родригес находится в безопасности после начала операции США против латиноамериканской страны. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Газета The New York Times в свою очередь отмечает, что, если заявления президента США Дональда Трампа о захвате венесуэльского лидера Николаса Мадуро верны, то, согласно Конституции Боливарианской республики, власть должна будет перейти к Родригес. Вместе с тем издание подчеркивает, что пока невозможно точно сказать, кто встанет во главе страны.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе, назвав действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение, армия страны готовится к защите ее суверенитета. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.