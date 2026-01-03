Президент Колумбии перечислил объекты Венесуэлы, по которым США нанесли удары

Густаво Петро заявил, что речь идет по меньшей мере о девяти объектах

Редакция сайта ТАСС

МЕХИКО, 3 января. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро утверждает, что США нанесли удары по меньшей мере по девяти объектам на территории Венесуэлы.

"Ла-Карлотта, казармы в Катиа-Ла-Мар, База F-16 в Баркисимето, Форт-Тиуна, частный аэропорт Каракаса, аэропорт в городе Эль-Атильо, военная вертолетная база Игероте, здание Национальной ассамблеи (парламента - прим. ТАСС), центральная часть Каракаса подверглись бомбардировкам, план обороны был активирован в президентском дворце Мирафлорес", - написал Петро в X.

Он отметил, что в результате ударов весь юг Каракаса находится без электроснабжения, а также военная база Форт-Тиуне и город Лос-Текес. Петро добавил, что многие объекты в результате атаки были выведены из строя, и подчеркнул, что информация еще не подтверждена.