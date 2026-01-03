NYT: США не понесли потерь в ходе военной операции на территории Венесуэлы

По данным газеты, представитель американских властей отказался комментировать данные о возможных жертвах с венесуэльской стороны

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Американская сторона не понесла потерь среди личного состава в ходе военной операции на территории Венесуэлы. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на официального представителя США.

Читайте также Взрывы в Каракасе и режим ЧП. Главное о ситуации в Венесуэле

По словам источника, при проведении миссии, в которой участвовало элитное подразделение спецназа Delta Force, погибших или раненых среди военнослужащих США нет. При этом представитель американских властей отказался комментировать данные о возможных жертвах с венесуэльской стороны.