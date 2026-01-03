ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Замгоссекретаря США заявил, что Мадуро "предстанет перед правосудием"

Президент Венесуэлы ответит "за свои преступления", утверждает Кристофер Ландау
Редакция сайта ТАСС
10:13
обновлено 10:21

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро предстанет перед правосудием. Об этом он написал в X.

"Новый рассвет для Венесуэлы! Тиран ушел. Теперь он, наконец, предстанет перед правосудием за свои преступления", - указал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в результате спецоперации американских вооруженных сил Мадуро вместе со своей супругой были захвачены и вывезены из Венесуэлы. 

